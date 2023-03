La nave “Diciotti” approda al porto di Reggio Calabria: sbarcano 589 migranti – VIDEO

l’emergenza

REGGIO CALABRIA E’ arrivata intorno alle 8,30 al porto di Reggio Calabria la nave Diciotti, unità della Guardia Costiera proveniente da Lampedusa con a bordo 589 migranti. A bordo era già stata segnalata la presenza di donne singole e numerosi nuclei familiari con bambini. I migranti. Dopo, la fase di prima accoglienza una volta sbarcati nel porto reggino, saranno trasferiti nella palestra della scuola Boccioni di Gallico dove saranno espletate in modo più approfondito tutte le formalità legate a controlli e profilassi sanitaria. Gran parte dei migranti sarà successivamente inviata in altre regioni secondo il piano già da tempo predisposto dal ministero dell’Interno. I migranti sono stati trasferiti da Lampedusa alla luce del fatto che l’Hotspot di Lampedusa è ormai saturo. Secondo quanto si è appreso, il Comune di Reggio Calabria si appresta a chiedere al governo l’attivazione di un Hotspot in riva allo Stretto. (mt.r.)