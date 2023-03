Covid in Calabria, sale al 3,85% il tasso di positività. Ma non ci sono vittime nelle ultime 24 ore

il monitoraggio

CATANZARO Sono 66 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Calabria, per un tasso di positività del 3.85% (ieri era al 2,95%). Il dato emerge dal bollettino della Regione, che nelle ultime 24 ore non registra decessi. Diminuiscono ancora i ricoveri in reparto (-6, in totale sono 72), stabili i ricoveri in terapia intensiva (-1, in totale sono 3).

Il bollettino della Regione

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 633021 (+66) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4278757 (+1.713).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 448 (22 in reparto, 3 in terapia intensiva, 423 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 112628 (112191 guariti, 437 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 200 (33 in reparto, 0 in terapia intensiva, 167 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 188774 (187275 guariti, 1499 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 17 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 59996 (59714 guariti, 282 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 90 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 81 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 209546 (208620 guariti, 926 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 38 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 34 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53649 (53447 guariti, 202 deceduti).