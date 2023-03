iGreco Ospedali Riuniti assume 12 fisioterapisti

assistenza sanitaria

COSENZA Un’assistenza sanitaria di qualità, empatica e solidale per la Calabria e i calabresi. È l’obiettivo de iGreco Ospedali Riuniti. Una nuova visione della sanità, dunque, sempre più attenta e vicina alle esigenze dei pazienti.

«Una sfida che può essere vinta anche nella nostra regione”, spiega Giancarlo Greco, responsabile de iGreco Ospedali Riuniti. “I criteri che adotteremo per la selezione dei nuovi fisioterapisti che andranno ad aggiungersi alla nostra squadra, saranno competenza, merito, spirito di servizio e grande passione per il proprio lavoro».

iGreco Ospedali Riuniti sono da tempo impegnati in un’azione di rafforzamento della sanità in Calabria. Azione che passa anche attraverso un costante potenziamento del personale, con nuove opportunità di lavoro per i tanti giovani professionisti calabresi, che possono trovare la giusta gratificazione senza essere costretti a lasciare la propria terra. La selezione dei 12 nuovi fisioterapisti arriva dopo aver assunto a tempo indeterminato 50 figure fra infermieri, ostetriche e tecnici di radiologia nel primo trimestre del 2023.

Per candidarsi i professionisti interessati dovranno inviare il proprio curriculum vitae alla mail insquadraconigreco@igrecospedali.it entro il 21 aprile 2023. Successivamente alla verifica e selezione dei curricula saranno fissati i colloqui.