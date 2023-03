Spacciava droga all’autostazione, in manette pregiudicato a Crotone

il fatto

CROTONE Continua senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri di Crotone che, nel pomeriggio odierno, hanno arrestato – dopo una complessa attività d’indagine condotta nell’autunno dello scorso anno – un noto pluripregiudicato del posto. Gli uomini del Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Crotone sono riusciti a dimostrare una assidua e quotidiana attività di spaccio condotta dall’uomo, S.L, in tutta la Città di Crotone, con particolare riguardo al quartiere “Fondo Gesù” ed all’Autostazione “Romano”, all’interno della quale lo spacciatore cedeva stupefacente, in tutte le ore della giornata, anche a studenti minorenni in transito “obbligato” in quei luoghi prima di recarsi nelle varie scuole della città pitagorica. Nel corso delle indagini sono state numerose le persone segnalate, minorenni e non, quali assuntori di sostanze stupefacenti ed ingente è stato il quantitativo sequestrato, circa 2 chilogrammi tra marijuana e hashish. Oggi per l’uomo, già detenuto per altri reati presso la Casa Circondariale di Crotone, è scattata –quindi – anche l’accusa di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, con l’aggravante di aver destinato predette sostanze a persone di minore età.