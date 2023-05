Il ministro Schillaci: «“La Meraviglia di stare al mondo” testimonia grande attenzione alla comunità calabrese»

l’evento

VIBO VALENTIA Un grazie particolare al gruppo del “Corriere della Calabria” per «questa giornata che nasce con l’intento di sensibilizzare la comunità calabrese sull’importanza della prevenzione del cancro attraverso corretti stili di vita». Il messaggio del ministro della Salute Orazio Schillaci apre la seconda parte de “La Meraviglia di stare al mondo”, la due giorni in corso a Vibo Valentia. Schillaci ricorda che «ogni anno in Italia sono circa 65mila i decessi per tumore, potenzialmente prevenibili poiché correlati a fattori di rischio dovuti spesso a stili di vita non salutari».

«Come noto – sottolinea il ministro – sovrappeso e obesità costituiscono uno dei principali fattori di rischio anche oncologico, oltre a favorire l’insorgenza di patologie croniche non trasmissibili come quelle cardiovascolari e il diabete. Mentre un’alimentazione eccessiva e inadeguata causa circa il 25% dei casi di tumore e il fumo da solo un terzo dei decessi per cancro costituendo la principale causa di mortalità prevenibile in Italia». Questi i dati di un fenomeno preoccupante. Ma i dati, spiega Schillaci, «evidenziano quanto sia determinante investire oggi in prevenzione e nella promozione di stili di vita sani per diminuire il numero di malati di domani». È essenziale, per passare alle linee guida di un’azione che non può che essere anche politica, «contribuire ad aumentare la salute e il benessere dei cittadini e garantire la sostenibilità della sanità pubblica. Con questo spirito – continua il ministro – siamo impegnati in periodiche campagne di informazione per incoraggiare l’adozione sin da piccoli di stili di vita sani e corretti, regolare attività fisica e un’alimentazione equilibrata basata sulla Dieta mediterranea italiana sono ottime alleate nel contrasto alla sedentarietà e all’obesità». Cibo sano e comportamenti corretti. «L’astinenza dal fumo e altre sostanze dannose è fondamentale per contrastare l’insorgenza di neoplasie. Ognuno di noi può fare la propria parte per aumentare lo stato di salute e di benessere proprio e degli altri».

Il ministro della Salute plaude all’iniziativa in corso a Vibo Valentia: «“La Meraviglia di stare al mondo” – dice – testimonia il forte senso di comunità calabrese e una grande attenzione al prossimo. È un importante esempio di empowerment dei cittadini e di come si possa e si debba contribuire a diffondere e far maturare la cultura della prevenzione a tutte l’età. Vi ringrazio quindi per il vostro impegno e vi auguro un buon lavoro». (redazione@corrierecal.it)