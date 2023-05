Maltempo a Reggio, rimossa gru pericolante. Riaperte al traffico due strade

L’intervento

REGGIO CALABRIA Sono state completate a Reggio Calabria le operazioni di smontaggio e messa in sicurezza della gru pericolante a rischio crollo che, nei giorni scorsi, aveva reso necessaria un’ordinanza di evacuazione di alcune abitazioni e la chiusura al traffico veicolare di due vie. A darne notizia è l’amministrazione comunale che aggiunge «dopo aver inizialmente intimato all’impresa titolare della gru di procedere alla rimozione del mezzo pericolante, ha operato negli ultimi giorni, rivalendosi per spese sulla stessa società, per la risoluzione definitiva della problematica riscontrata».

«Al termine delle operazioni, accertato il venir meno della condizione di pericolo per l’incolumità pubblica – è detto nella nota – l’Amministrazione ha disposto nella giornata di ieri la riapertura al traffico veicolare, mettendo nuovamente nella disponibilità dei rispettivi nuclei familiari le abitazioni temporaneamente evacuate a causa dell’emergenza maltempo».