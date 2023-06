Estorsione sessuale a Diamante, arrestato un 42enne

il caso

DIAMANTE Avrebbe ricevuto soldi in cambio del silenzio. E’ quanto accaduto a Diamante, in provincia di Cosenza, dove un 42enne – già noto alle forze dell’ordine – è stato arrestato in flagranza dai carabinieri di Scalea, guidati dal capitano Andrea D’Angelo. Secondo quanto appreso, l’indagato si sarebbe reso protagonista di una “Sextortion” (estorsione sessuale) perpetrata ai danni di un uomo, che dopo aver corrisposto alcune somme di denaro ha deciso di denunciare tutto alle forze dell’ordine.

La vittima della presunta estorsione, avrebbe avuto una relazione con la compagna del 42enne. Quest’ultimo avrebbe filmato e documentato tutto, minacciando di rivelarne il contenuto se non avesse pagato una somma di denaro. Dopo i primi pagamenti, sono diventante insistenti e continue le richieste del 42enne. Da lì, la decisione della presunta vittima di rivolgersi ai carabinieri con i quali ha organizzato un incontro a cui è seguito l’arresto in flagrante. Per il 42enne (difeso dall’avvocato Francesco Liserre), oggi dovrebbe svolgersi l’udienza di convalida. (f.b.)