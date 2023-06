Incidente in una galleria della Statale 107 Silana Crotonese, tre feriti a San Fili

il fatto

COSENZA E’ di tre feriti il bilancio di un incidente avvenuto sulla strada statale 107 “Silana Crotonese” in corrispondenza di San Fili, in provincia di Cosenza. Lo riferisce l’Anas. L’incidente, avvenuto all’interno della galleria “Fiego”, ha coinvolto due veicoli. Al momento il tratto interessato dall’impatto è provvisoriamente chiuso, in entrambe le direzioni, ed è deviato sulla viabilità locale. Sul posto è presente il personale delle forze dell’ordine e di Anas impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.