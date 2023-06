Travolta da un’auto a Girifalco, muore una donna di 74 anni

incidente mortale

CATANZARO È deceduta questa mattina all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro la signora F.V., 74 anni, travolta da un’auto, insieme al figlio, nella serata di mercoledì. La donna stava rientrando da una fiaccolata religiosa nel paese di Girifalco quando ha subito l’incidente. Subito sono intervenuti i sanitari che presidiavano alla manifestazione e la guardia medica del paese. Il 118 è arrivato dopo un’ora, a causa dei mezzi impegnati in altri soccorsi,e la 74enne è stata trasportata al Pugliese. Purtroppo le sue condizioni sono apparse subito gravi e la donna non ha superato i gravi traumi subiti con l’incidente. Anche il figlio è ricoverato per le fratture multiple riportate.

Al momento sull’accaduto stanno indagando i carabinieri e la Procura di Catanzaro ha aperto un fascicolo sull’accaduto. I familiari della signora hanno autorizzato l’espianto degli organi.