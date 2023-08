Aggredisce la compagna (anche davanti al figlio) per gelosia, provvedimento cautelare per un 29enne di Crotone

il fatto

CROTONE Personale della Squadra Mobile ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa emessa, a carico di un uomo di ventinove anni, indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia per aver, anche alla presenza del figlio neonato, con condotte reiterate, maltrattato la convivente. Il provvedimento è scaturito dagli approfondimenti investigativi effettuati a seguito della presentazione della denuncia della donna nei confronti del compagno con cui conviveva da due anni e dalla cui relazione era nato un figlio. Nella denuncia la donna precisava che il rapporto con l’indagato sarebbe stato caratterizzato fin dall’inizio da episodi violenti e scontri fisici dettati dalla gelosia, durante i quali l’uomo l’avrebbe più volte percossa, arrivando finanche ad impedirle contatti con il mondo esterno. Le dichiarazioni della persona offesa venivano riscontrate dalle attività d’indagine svolte, le cui risultanze probatorie venivano accolte dal Gip del Tribunale di Crotone, che ha emesso il provvedimento restrittivo notificato all’indagato.