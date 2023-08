«Rende, bene la sospensione del taglio dei pini. Ora una perizia»

il caso

L’opportuna sospensione del taglio dei Pinus Pinea può essere considerata un utile risultato se è propedeutica alla verifica strumentale della stabilità e della salute delle piante. Pertanto, a nostro modesto avviso, i signori Commissari farebbero cosa buona e giusta se utilizzassero il mese di agosto per fare eseguire, da un agronomo munito delle apposite strumentazioni, un esame su tutti i Pinus Pinea presenti lungo la ex ss19 bis, per verificare, per come più volte da noi richiesto, la salute e la stabilità degli alberi. Solo una perizia, eseguita con strumentazioni tecnologicamente qualificate, può stabilire se l’abbattimento dei pini è una necessità per garantire la sicurezza di persone, cose e veicoli, oppure una inutile strage che non farà certamente onore né alla cessata amministrazione Manna né ai tre Commissari che oggi reggono la cosa pubblica a Rende.