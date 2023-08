esodo estivo

REGGIO CALABRIA È di oltre due ore l’attesa, sulla sponda calabra dello Stretto, per chi deve imbarcarsi verso la Sicilia. Lo comunica l’Anas. Nei pressi dello svincolo di Villa San Giovanni (RC) si segnalano rallentamenti con code. «Il traffico veicolare in direzione nord in uscita a Villa San Giovanni – comunica sempre l’Anas – può usufruire del successivo svincolo di Santa Trada per reimmettersi in A2 in direzione nord per lo svincolo di Villa San Giovanni».