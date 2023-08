Lavori sulla linea elettrica a Germaneto, Sorical predispone piano di emergenza

L’annuncio

GERMANETO «Domani 10 agosto sarà disalimentata la linea elettrica che alimenta il campo pozzi Corace e gli uffici della Sorical». Lo rende noto in una nota la stessa Sorical. «Nell’area di Germaneto, Enel sta spostando i cavi elettrici che interferiscono con la costruzione della nuova metropolitana che collegherà la stazione ferroviaria con il centro di Catanzaro. Come già avvenuto la scorsa settimana, per evitare disservizi idrici, Sorical ed Enel hanno predisposto un piano di emergenza attraverso l’attivazione di 3 grandi gruppi elettrogeni da 250 KVA. Il campo pozzi Corace alimenta il Polo Universitario e sanitario di Germaneto, la Cittadella Regionale, i Comuni di Borgia, Caraffa per Montenapoli e l’area industriale».