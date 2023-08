Pareggio senza reti tra Cremonese e Catanzaro, finisce 0-0

Serie B

La sfida tra la Cremonese, retrocessa dalla serie A, e il Catanzaro, promosso dalla serie C a suon di record, termina con un pareggio senza reti. La squadra di Ballardini parte aggressiva eppure la prima mezza occasione è per gli ospiti, che su una rimessa dei grigiorossi errata arrivano in area con Vandeputte il cui tiro è deviato da Ravanelli. Il Catanzaro tiene i ritmi bassi, fa girare la palla bassa e la Cremonese attende. La prima conclusione dei grigiorossi arriva poco dopo la mezz’ora con una girata alta di Afena-Gyan. Al 43′ spavento per la Cremonese che perde un’altra palla in uscita: parte un cross immediato per Iemmello che controlla a calcia da pochi metri ma Sarr compie un miracolo e para. Sul ribaltamento di fronte corner per la Cremonese dal quale nasce una mischia con Afena-Gyan che calcia sul palo. Nella ripresa al 16′ Perenzoni assegna un rigore alla Cremonese per fallo ai danni di Tsadjout ma il Var annulla la decisione. La Cremonese si affaccia un po’ di più nell’area del Catanzaro ma senza trovare sbocchi. Finisce così senza reti e con un punto a testa.

Tabellino

CREMONESE (4-2-3-1): Sarr 7; Sernicola 6.5, Bianchetti 6, Ravanelli 6, Quagliata 6; Bertolacci 6 (25’st Castagnetti 6), Abrego 6.5 (38’st Buonaiuto sv); Zanimacchia 6 (38’st Ciofani sv), Vazquez 5.5, Afena-Gyan 6.5; Tsadjout 5.5 (33’st Pickel 6). In panchina: Saro, Jungdal, Aiwu, Sekulov, Collocolo, Ghiglione, Lochoshvili, Milanese. Allenatore: Ballardini 6.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati 6; Situm 6, Brighenti 6.5, Scognamillo 6, Veroli 5.5 (33’st Brignola); Oliveri 5 (20’st Katseris), Ghion 6 (33’st Pontisso 6), Verna 6, Vandeputte 6.5; Biasci 5 (20’st Donnarumma 6), Iemmello 6 (41’st Sounas sv). In panchina: Sala, Borrelli, Krastev, Curcio, Pompetti, Belpiano. Allenatore: Vivarini 6.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto 5.5. NOTE: giornata calda e afosa, terreno in buone condizioni. Osservato un minuto di silenzio in memoria di Carlo Mazzone. Spettatori: 8629. Ammoniti: Vandeputte, Quagliata, Bertolacci, Afena-Gyan. Angoli 6-2 per la Cremonese. Recupero pt 3′; st 5′.