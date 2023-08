il fatto

BOVALINO Un uomo è morto questa mattina in spiaggia a Bovalino, in provincia di Reggio Calabria. Si tratterebbe di un 50enne che secondo una prima ricostruzione sarebbe entrato in acqua e poi avrebbe perso conoscenza, forse a seguito di un malore. Ad accorgersene alcuni bagnanti che hanno immediatamente prestato soccorso, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul lungomare sono presenti polizia, carabinieri e 118. (m. r.)