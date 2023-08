Tre ecografi di ultima generazione ai Consultori familiari di Paola, San Giovanni in Fiore e San Marco Argentano

Sanità

COSENZA Tre nuovi ecografi di ultima generazione ai Consultori Familiari di Paola, San Giovanni in Fiore e San Marco Argentano che andranno ad implementare la dotazione strumentale di strutture di base per l’accoglienza delle donne e delle gravide. È quanto ha annunciato l’Asp di Cosenza «nell’ottica del consolidamento delle strutture territoriali prosegue, pur nelle difficoltà contingenti, l’azione di rafforzamento dei Consultori Familiari».

Un ecografo con un esteso parco sonde, di cui si avvarrà il Dirigente Ginecologo in servizio, è stato consegnato all’unità multidisciplinare del P.O. di Acri. «In un momento storico di grave carenza di personale – evidenzia l’Asp – e di difficoltà nel reclutamento di Dirigenti Medici, facendo ricorso alle dotazioni di specialistica ambulatoriale, ulteriore personale sanitario andrà ad integrare i Consultori Familiari di Corigliano, di Scalea e del Distretto Tirrenico, privilegiando così le aree più distanti dall’area urbana. Il Direttore Generale Antonio Graziano ed il Coordinatore dei Consultori Familiari Giampiero Russo, di concerto con il referente sanitario Martino Rizzo, hanno realizzato un programma a medio termine di implementazione delle attività consultoriali, anche sfruttando risorse del Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025. Ulteriore rafforzamento di personale e di arricchimento nelle dotazioni strumentali sono previsti nei prossimi mesi, per soddisfare le esigenze di prevenzione e cura nel campo della salute della donna e del percorso nascita».