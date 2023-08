Aggressione al sindaco di Carolei, Caruso: «Situazione che ci indigna e ci preoccupa»

l’episodio

COSENZA Il sindaco di Cosenza Franz Caruso ha espresso piena solidarietà al primo cittadino di Carolei, Francesco Iannucci, per l’aggressione subìta ad opera di un cittadino del Comune alle porte del capoluogo. «Esprimo la mia assoluta vicinanza a Francesco Iannucci per la vile aggressione subita nei giorni scorsi e della quale si è avuta notizia solo ora. Le modalità riferite dalla stampa – sottolinea Franz Caruso – sembrano ricondurre il deprecabile gesto alla situazione incandescente che si è venuta a determinare a causa della sospensione del reddito di cittadinanza da parte del Governo. Una situazione – sottolinea ancora il sindaco di Cosenza – che potrebbe sfuggire di mano, nella misura in cui si individuano erroneamente nei Sindaci i responsabili di una sospensione che è da ascrivere a decisioni governative con le quali non siamo assolutamente d’accordo. Quanto accaduto al Sindaco di Carolei Iannucci – prosegue la nota di Franz Caruso – ci indigna e ci preoccupa, essendo un vero e proprio campanello d’allarme che espone tutti gli amministratori della cosa pubblica ad un rischio del genere. Il gesto che ha portato all’aggressione di Iannucci – prosegue ancora Franz Caruso – va condannato e fortemente stigmatizzato, ma è il segno inequivocabile di un focolaio di protesta destinato inevitabilmente, in assenza di convincenti misure sociali alternative, ad allargarsi. Quanto accaduto a Carolei rappresenta una pericolosa avvisaglia».