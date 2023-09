Napoli: giusta la proposta della Calabria come hub energetico del Mediterraneo

l’intervento

LAMEZIA TERME Francesco Napoli, presidente della Confapi Calabria e vicepresidente nazionale, sostiene la proposta di Gigi Sbarra, segretario generale della Cisl, di rendere “la Calabria Hub energetico dell’intero Mediterraneo”. I tempi sono maturi perché la nostra Regione si attesti al primo posto nella produzione di energia da fonti rinnovabili ed in particolare da biomasse legnose, fotovoltaico ed Eolico; nella realizzazione dei termovalorizzatori e del rigassificatore di Gioia Tauro.”Soltanto lavorando insieme, creando le giuste sinergie sarà possibile affrontare le sfide che questo territorio ha davanti a sé” è quanto ha sottolineato Francesco Napoli nel corso del suo intervento al convegno organizzato dalla Cisl che si è svolto a Lamezia il 4 settembre, con la presenza anche del governatore Roberto Occhiuto. Si è soffermato poi sul ruolo strategico che svolgono gli enti bilaterali, frutto di decenni di trattative tra associazioni datoriali e sindacati, di contrasti e di contratti collettivi. Un ruolo che va rafforzato per arginare il pericolo rappresentato dai contratti pirata che alimentano l’economia illegale, danneggiano l’impresa e i lavoratori e alterano le regole del mercato. “Tre anni di sfide continue – prosegue Napoli – che hanno portato ad un ripensamento del modo di fare impresa, di creare occupazione e sviluppo. È evidente che non ci troviamo più in epoca di cambiamenti ma stiamo vivendo cambiamenti epocali. Il nostro compito è quello di studiare, comprendere questa nuova fase storica. Analizzare i punti deboli e affrontarli per evitare di esserne sopraffatti”.