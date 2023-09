Incendio nel deposito di un’azienda a Marina di Gioiosa Jonica – FOTO E VIDEO

Il rogo

MARINA DI GIOIOSA JONICA Quattro mezzi pesanti e varie attrezzature completamente distrutte è il bilancio di un incendio che questa mattina ha interessato un deposito di un’azienda di Marina di Gioiosa Jonica in provincia di Reggio Calabria. Poco dopo le dieci, la sala operativa provinciale dei Vigili del Fuoco ha allertato le squadre di Siderno per competenza e Monasterace per supporto, che sono intervenute con 10 uomini e tre automezzi. L’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, si è propagato rapidamente ai mezzi pesanti in sosta nel parcheggio e a vari macchinari depositati che, a causa della loro natura, hanno contribuito ad alimentare le fiamme, per le quali si è reso necessario l’utilizzo di liquido schiumogeno e oltre tre ore di intenso lavoro. Il tempestivo e abile intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che l’incendio si propagasse agli altri automezzi in sosta.