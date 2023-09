Rompono il finestrino di un’auto e rubano una borsa, due arresti a Cosenza

il fatto

COSENZA A Cosenza, nel centro storico, nel corso di predisposto servizio di controllo del territorio, i carabinieri della stazione di Cosenza Centro hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 53enne e un 38enne, entrambi pregiudicati del posto, ritenuti responsabili di concorso in furto aggravato per aver infranto il vetro del finestrino di un’autovettura, di proprietà di una 35enne di Montalto Uffugo, nel Cosentino, ed essersi impossessati di una borsa contenente effetti personali ed un importo complessivo di 40 euro. La refurtiva, dopo essere stata recuperata, veniva restituita all’avente diritto. Su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.