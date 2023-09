Cosenza, morto bimbo di un anno all’Annunziata

il dramma

COSENZA Un bambino di 15 mesi ha perso la vita, mentre il suo fratellino di 5 mesi è ricoverato in condizioni gravissime. La tragedia è avvenuta a Cosenza. I due fratelli, originari di Cassano allo Ionio, sono stati condotti in ospedale – scrive Gazzetta del Sud – a causa di una febbre elevata, sebbene non siano ancora chiari i sintomi che hanno portato alla morte del bambino di un anno. Nel frattempo, il personale ospedaliero sta facendo il possibile per organizzare un trasporto d’urgenza per il bambino di 5 mesi, con l’obiettivo di salvarne la vita, dirigendosi verso l’ospedale “Bambino Gesù” di Roma. L’episodio avrebbe anche scatenato momenti di forte tensione, poiché il padre dei due bambini ha reagito in modo violento una volta appresa la notizia della morte del figlio, danneggiando apparecchiature nel reparto e causando il caos. Le forze dell’ordine, riporta ancora la Gazzetta del Sud, sono intervenute per calmare la situazione e bloccare l’ira del padre. Allo stesso tempo, sono in corso indagini per comprendere le circostanze dell’accaduto e determinare le cause della morte del bambino di 15 mesi.