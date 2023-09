‘Ndrangheta, Bombardieri: «È come se quello che avviene in Calabria fosse meno importante»

La dichiarazione

ROMA Una riflessione amara, sconsolata. «La ‘ndrangheta rappresenta ad oggi uno dei fenomeni criminali più pericolosi e pervasivi a livello internazionale ma paradossalmente sembra destare più attenzione all’estero che nel nostro Paese: se ha potuto crescere fino a diventare il player più affidabile del narcotraffico nel mondo è anche per la sua capacità di mimetizzarsi favorita dai vincoli familistici e da una colpevole sottovalutazione». E’ quanto ha affermato il procuratore di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, ascoltato in audizione davanti alla Commissione antimafia. L’incontro è iniziato oggi alle 13, presso l’Aula del III piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. «E’ come se quello che avviene in Calabria fosse meno importante, spesso non ha la necessaria attenzione da parte dell’opinione pubblica e questo rappresenta un problema», ha spiegato il procuratore. «Mentre una volta era la ‘ndrangheta che cercava i politici – ha detto in un passaggio il procuratore – adesso ci sono alcuni soggetti politici che si avvicinano alle cosche di ‘ndrangheta per cercare il consenso. Un consenso che nasce dall’affermazione sul territorio della singola cosca di ‘ndrangheta e che può rappresentare il successo nelle elezioni stesse. La ‘ndrangheta ha piena consapevolezza che le elezioni non sono un fattore automatico, non è che la cosca che appoggia un candidato può avere la certezza di eleggere un candidato, infatti abbiamo riscontrato che nelle stesse tornate elettorali più cosche appoggiano più candidati di schieramenti diversi, in modo da avere comunque un riferimento nel consesso eletto di un proprio soggetto appoggiato». «La ndrangheta – ha aggiunto Bombardieri – ha ormai proiezioni in tutto il mondo, ma ha e mantiene le sue radici in Calabria: non si limita però ad investire all’estero, “delocalizza” direttamente anche le sue attività criminali». «A lungo – ha spiegato il procuratore – altri Paesi hanno considerato i flussi finanziari illegali alla stregua di investimenti ma oggi non è più così e Paesi come Germania, Belgio, Australia o Canada chiedono e ottengono la nostra collaborazione: la cooperazione internazionale ha fatto grossi passi avanti, grazie soprattutto alle squadre investigative comuni, ed altri ne vanno fatti, ad esempio nell’allineamento degli standard legislativi in materia di intercettazioni». (redazione@corrierecal.it)