Accoltella alla mano un passante, giovane arrestato dai carabinieri a Catanzaro

CATANZARO I carabinieri di Catanzaro hanno tratto in arresto un 22enne catanzarese, con l’accusa di lesioni personali e di resistenza a pubblico ufficiale. Il personale della Radiomobile era stata allertato dal proprietario di un lido – già chiuso – della marina catanzarese il quale, nel controllare il suo stabilimento,aveva notato il giovane al suo interno, in evidente stato di alterazione alcolica. Inutili i suoi tentativi di convincerlo ad andarsene. In quella fase un passante, vista la scena e conoscendo il 22enne, ha provato anche lui a convincere il giovane ad allontanarsi, ma questi, invece, aveva estratto repentinamente un coltello ferendolo ad una mano. Sul posto arrivavano immediatamente dopo i Carabinieri che, nel tentativo di placare il giovane, venivano invece aggrediti verbalmente e fisicamente. Il 22enne è quindi infine stato disarmato e tratto in arresto. Ristretto, su disposizione del pm di turno, in camera di sicurezza, il gip ha poi convalidato l’arresto scarcerando l’uomo e disponendo per lui la misura dell’obbligo di presentazione alla Pg.