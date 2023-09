Chiesa di San Biagio alla Maddalena, finanziato intervento da oltre 2,8 milioni di euro

l’intervento

CATANZARO La Direzione Centrale degli Affari dei Culti e per l’amministrazione del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno, ha assicurato la copertura finanziaria per un intervento complessivo di manutenzione straordinaria della Chiesa di San Biagio alla Maddalena, di proprietà del Fec, per un importo di oltre 2,8 milioni di euro. A renderlo noto è il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, delegata al Fec, che ha sostenuto la necessità di realizzare l’intervento, proposto dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, diretta dall’architetto Stefania Argenti, per il quale sono stati effettuati, su indicazione del Viminale, diversi sopralluoghi da parte del personale tecnico della Soprintendenza, in seguito ai quali è stato accertato lo stato di rischio di crollo della volta che copre l’aula liturgica e della finta cupola che copre il presbiterio.

«L’intervento di conservazione straordinaria assicurato dalla Direzione Centrale guidata dal prefetto Fabrizio Gallo – spiega il sottosegretario Ferro – prevede la messa in sicurezza della chiesa, con intervento in somma urgenza per presidiare le parti a rischio crollo con centine e strutture a tubi e giunti appositamente progettati; il consolidamento e restauro architettonico dell’edificio sacro, finalizzato a recuperare le componenti strutturali ed architettoniche compromesse; il restauro delle superfici decorate della chiesa e di alcuni beni mobili di particolare interesse storico e artistico. In sede di attuazione del programma di interventi, che partiranno già nelle prossime settimane, saranno individuati gli strumenti più efficaci, anche con la collaborazione delle amministrazioni territoriali, per una tempestiva realizzazione dell’intervento. Ringrazio la soprintendente Argenti per avere dimostrato ancora una volta grande capacità professionale e tempestività di intervento oltre che eccezionale disponibilità alla collaborazione istituzionale, e l’arcivescovo di Catanzaro-Squillace, mons. Claudio Maniago, con cui siamo costantemente al lavoro per assicurare la tutela e la valorizzazione degli edifici sacri di competenza del Fec».