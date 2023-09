Crotone, sequestrato un manufatto abusivo

l’intervento

CROTONE Agenti della Sezione di Polizia Edilizia del Comando di Polizia Locale, coordinato dal comandante Francesco Iorno, in azione nella serata di domenica. Gli agenti, infatti, hanno accertato che in via Acquabona erano in corso lavori abusivi di ampliamento di una abitazione già esistente. Lavori che erano finalizzati all’aumento di superficie utile su due livelli. Accertata la mancanza delle necessarie autorizzazioni e identificato il committente dei lavori, gli agenti hanno proceduto al sequestro preventivo di Polizia Giudiziaria apponendo i sigilli al manufatto abusivo. L’azione in questione rientra nell’attività posta in essere dal Comando finalizzata al contrasto all’abusivismo.