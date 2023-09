Date la cittadinanza onoraria a Padre Fedele

L’appello

Mi rivolgo a Franz Caruso e a Giuseppe Mazzuca, rispettivamente Sindaco e presidente del Consiglio comunale di Cosenza e con loro a tutti quanti siedono nel civico consesso.

La cittadinanza onoraria è il massimo riconoscimento conferito dal consiglio e rappresenta il tributo di un’intera città a uomini che l’hanno “ illustrata”.

Non ho dubbi che Francesco Bisceglia al secolo Padre Fedele, la meriti. Non già per la sua breve e generosa esperienza di amministratore, durante la quale peraltro ha destinato integralmente l’indennità alle sue cause filantropiche ma per un intero arco di vita costellato da un impegno straordinario in favore dei poveri. Franz conosce molto meglio di me l’odissea giudiziaria di Padre Fedele per averlo difeso ( gratuitamente) e fatto assolvere da un’inchiesta che prima lo ha visto innocente in carcere e poi, nonostante l’assoluzione , privato di tutto: è ancora sospeso a divinis ,non può celebrare Messa, non gestisce l’oasi francescana.

Padre Fedele per oltre quarant’anni ha rappresentato plasticamente l’idea della solidarietà insegnata da Francesco d’Assisi: non possiede nemmeno la pensione di insegnante che destina ai poveri.

Ha tolto dalla strada tanta gente, ha contattato i giovani, nelle curve calcistiche e sulla strada, strappando tanti di loro alla violenza e alla droga.

Continua ancora oggi, a 85 anni, a stare in strada, con i sandali, anche se nevica, a raccogliere soldi per i più poveri.

Ha raccolto milioni di euro nella sua vita non prendendone nemmeno uno per sé. Non lo sto canonizzando, perché non è questo che mi interessa, ma sto dicendo che è un grande uomo.

Diamogli in vita una grande soddisfazione. Sono certo che nessun consigliere comunale e nessun partito direbbe di no.