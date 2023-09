A fuoco due contatori dell’energia elettrica, paura a Sellia Marina

l’intervento

SELLIA MARINA Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina del comando di Catanzaro è intervenuta nel comune di Sellia Marina, in località Calabricata, per un incendio che ha interessato due contatori di energia elettrica situati nell’androne di uno stabile su tre livelli.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco con estintori ad anidride carbonica ha evitato il propagarsi delle fiamme all’interno dell’edificio.

Lievi danni da annerimento delle pareti dovuti al fumo negli appartamenti al piano terra e primo piano. Non si registrano, invece, danni a persone.

I danni causati dalle fiamme propagatesi nei contatori dell’energia elettrica

Da Catanzaro la decisione di fare intervenire personale tecnico dell’Enel per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza dell’impianto e dell’erogazione di energia elettrica alle abitazioni.