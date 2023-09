Cosenza, presto i cantieri per salvare il centro storico dalle frane

dissesto idrogeologico

COSENZA «Sbloccati i lavori per la mitigazione del rischio frana nel centro storico e nelle aree contermini. Dopo i sopralluoghi propedeutici all’inizio degli interventi effettuati nella giornata odierna, si procederà ora all’apertura dei cantieri». Lo afferma in sindaco Franz Caruso che si è personalmente interessato alla problematica su cui si erano registrate diverse lamentele da parte degli abitanti della zona. Nella giornata odierna, infatti, il Rup, unitamente al direttore dei lavori accompagnato dall’impresa Perri, ha verificato l’accessibilità di tutte le aree non riscontrando problemi e/o impedimenti di alcun genere. Sulla scorta dell’esito del sopralluogo si è impegnato, quindi, ad iniziare la cantierizzazione nell’arco di una settimana.

I lavori inizieranno prioritariamente da Via Grotta San Francesco e da via Solluzzo Cavalcanti e proseguiranno su Corso vittorio Emanuele, che sarà interessato dall’iter propedeutico previsto. «Sono abituato a mantenere gli impegni che assumo – prosegue il sindaco Franz Caruso – e anche se un sindaco non può far tutto e deve comunque rispettare tempi e procedure dettati dalla normativa vigente, ritengo di averlo fatto anche per quanto attiene la messa in sicurezza e la mitigazione del rischio frane nel centro storico e nelle zone contermini. E, infatti, alla fine dello scorso mese di giugno, sono state consegnate alla ditta vincitrice della gara d’appalto le aree di intervento, compreso il costone di Portapiana, su via Vittorio Emanuele, che da circa 5 anni è interdetto al traffico arrecando evidenti problematiche alla viabilità. Oggi finalmente siamo in dirittura di arrivo per l’avvio dei lavori che, ricordo a me stesso, erano previsti sin dal 2010 nell’accordo di programma sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e la Regione Calabria, finalizzati proprio all’attuazione di interventi urgenti e prioritari di difesa del suolo per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio regionale. L’iter procedurale si era, però, bloccato all’agosto del 2018 per cui abbiamo lavorato fin dai primi mesi del mio insediamento per riattivarlo portando avanti un’azione complessa e faticosa che oggi ci consente finalmente di mettere la parola fine ad una lunga vicenda dando risposte concrete ai nostri concittadini». «Il dissesto idrogeologico – conclude il sindaco Franz Caruso – è uno dei tanti problemi di Cosenza che oggi attanaglia in modo particolare la Città Vecchia su cui ho prestato e presto particolare attenzione ritenendolo una problematica ambientale di enorme portata da contrastare ed arginare».