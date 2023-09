Allerta meteo arancione, a Crotone scuole chiuse martedì 26 settembre

il clima

CROTONE A seguito dell’allerta livello arancione diramato dalla Protezione Civile regionale per domani 26 settembre, il sindaco Voce ha convocato il Coc (Centro operativo comunale di Protezione Civile) che resterà operativo h 24, con uomini e mezzi, al fine di monitorare la situazione ed eventualmente intervenire in caso di necessità.

E’ stata disposta a scopo precauzionale la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per domani, martedì 26 settembre.

E’ stata, inoltre, disposta a scopo precauzionale, per la giornata del 26 settembre la chiusura di parchi e giardini, del cimitero cittadino e di Papanice.

Il sindaco raccomanda alla cittadinanza «la massima prudenza e collaborazione» e firnisce il numero per segnalare eventuali emergenze: 0962 – 921700.

L’allerta arancione domani interesserà la Calabria ionica settentrionale dove sono attese precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale. E’ quanto comunica la Protezione civile regionale che anche ha diramato un’allerta gialla per il resto della regione con piogge sparse e temporali isolati. I fenomeni, si legge nel bollettino della Prociv, saranno accompagnati da piogge di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.