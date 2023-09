Reggio Calabria, avviati i lavori di riqualificazione della strada tra Calanna e la frazione di Petile

lavori pubblici

REGGIO CALABRIA Sono stati avviati nei giorni scorsi a Calanna i lavori per la riqualificazione della strada di collegamento tra il centro abitato di Calanna e la frazione collinare di Petile. L’intervento sarà realizzato dal Comune di Calanna, che per la partecipazione ad un bando regionale ha condiviso l’individuazione di un’arteria stradale metropolitana, sulla quale è stata appunto necessaria l’autorizzazione dall’Ente di Palazzo Alvaro.

Al sopralluogo per l’avvio dei lavori erano presenti il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace, il sindaco del Comune di Calanna e consigliere metropolitano Domenico Romeo e il dirigente del settore mobilità di Palazzo Alvaro Lorenzo Benestare.

L’intervento prevede l’ammodernamento complessivo dell’arteria stradale, la realizzazione delle barriere e guardrail, il rifacimento integrale del tappetino bituminoso e la realizzazione dell’illuminazione nel tratto iniziale e terminale.