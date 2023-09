Ruba le lastre di marmo di una stele commemorativa, fermato 43enne a Montepaone

l’episodio

MONTEPAONE Cinque lastre di marmo del tipo travertino che in parte ricoprivano il basamento di una stele in pietra commemorativa di Annibale, situata sulla SP 124 a Montepaone, sono state asportate da un giovane 43enne. Ad interrompere l’azione criminosa i Carabinieri di Soverato che, durante il controllo del territorio, hanno notato l’uomo intento a caricare le lastre di marmo nel bagagliaio posteriore di un’utilitaria. Subito fermato, il 43enne, che già si stava velocemente allontanando alla guida del citato veicolo, richiesto di giustificare la sua presenza in quel posto e quella dei manufatti all’interno del bagagliaio, dopo un’iniziale reticenza, asseriva di averli sottratti senza alcun titolo. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Catanzaro per il reato di furto aggravato, mentre le lastre di marmo sono state restituite all’avente diritto. Il relativo procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.