Premio “Antonio Serra” a Luigi Sbarra

COSENZA La figura di Antonio Serra torna ad essere protagonista nelle attività della Camera di commercio di Cosenza. Dopo il grande successo del 1° Forum del Mezzogiorno, andato in scena il 18 e 19 maggio scorso, l’ente camerale accende i riflettori sul Premio Eccellenze “Antonio Serra”, intitolando ancora una volta al primo economista italiano originario di Dipignano un prestigioso riconoscimento finalizzato a premiare tutti coloro i quali abbiano dato lustro alla propria terra d’origine.

«Come Camera di commercio – dichiara il Presidente Klaus Algieri – abbiamo il dovere istituzionale di lavorare per veicolare tutti gli aspetti positivi del nostro territorio. E’ per questo motivo che abbiamo deciso di istituire un Premio da conferire a personalità che, distinguendosi con il loro operato e la loro attività, si siano fatti essi stessi ambasciatori della qualità che questo territorio è in grado di esprimere. Per loro tramite – conclude Algieri – aggiungiamo quindi un tassello in più alla narrazione che stiamo portando avanti in questi anni e che vuole concentrarsi sulle tante eccellenze della nostra provincia e del Mezzogiorno in generale, scardinando ogni luogo comune negativo».

Per questa seconda edizione il riconoscimento viene conferito a Luigi Sbarra, Segretario Generale della Cisl, la cui attività in rappresentanza del mondo del lavoro incarna appieno l’espressione dei valori promossi dal Premio “Antonio Serra”. Sbarra ritirerà il premio giorno 2 ottobre presso la Sala Petraglia alle ore 10:30 e, con l’occasione, interverrà su una tematica di grande attualità per il territorio: la partecipazione e la co-responsabilità quali leve fondamentali per rilanciare il lavoro.

Il premio, sorto per iniziativa della Camera di Commercio di Cosenza e del suo Presidente Klaus Algieri, risponde in effetti al core business dell’ente volto a veicolare all’esterno l’immagine positiva del proprio territorio e delle proprie imprese, in termini di marketing territoriale e di aumento della competitività del proprio tessuto economico. In particolar modo, il riconoscimento si propone di valorizzare quei personaggi i quali per l’importanza delle iniziative e per l’eccellenza delle opere si siano distinti e abbiano dato risalto alla loro terra d’appartenenza. L’evento sarà aperto dai saluti del Presidente Klaus Algieri e verrà moderato dal Segretario Generale Erminia Giorno.