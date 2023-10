Dramma a Vibo, 15enne in coma dopo un volo dall’altalena

la vicenda

VIBO VALENTIA È in fin di vita un 15enne sbalzato da un’altalena nei giorni scorsi a Vibo. Il ragazzo si trova ricoverato all’ospedale Pugliese di Catanzaro in stato di coma farmacologico.

Secondo quanto ricostruito, il giovane stava giocando in compagnia di alcuni coetanei all’interno della villa comunale di Vibo Valentia, quando sarebbe volato giù dall’altalena battendo violentemente a terra la testa.

Subito soccorso, il 15enne sarebbe stato trasferito d’urgenza all’ospedale del Capoluogo dove sarebbe stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per ridurre l’ematoma formatosi alla testa. Ma il giovane sarebbe poi stato posto in stato di coma farmacologico dai sanitari e le sue condizioni apparirebbero disperate.

Sulla vicenda è stata aperta un’indagine da parte della Procura della Repubblica di Vibo Valentia delegata agli agenti della Polizia di Stato. L’altalena è stata posta sotto sigillo per le perizie del caso. (redazione@corrierecal.it)