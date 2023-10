Si rafforza la sinergia tra Comune di Catanzaro, Fondazione Politeama e Conservatorio Tchaikovsky

l’incontro

CATANZARO Si rinnova e si rilancia il percorso di collaborazione tra Comune di Catanzaro, Fondazione Politeama e Conservatorio di musica Tchaikovsky. Riuniti attorno allo stesso tavolo il sindaco Nicola Fiorita, l’assessore alla Cultura Donatella Monteverdi, il Sovrintendente e il Direttore generale della Fondazione Politeama, Gianvito Casadonte e Aldo Costa, e il nuovo direttore del Tchaikovsky, Valentina Currenti, con il direttore dell’Orchestra filarmonica della Calabria, Filippo Arlia. La volontà condivisa, emersa dalla riunione, è quella di rafforzare la sinergia istituzionale già in atto tra l’amministrazione e le realtà culturali presenti sul territorio attraverso una programmazione di eventi ed iniziative aperte alla città: “Il connubio tra la Fondazione Politeama e il Conservatorio Tchaikovsky, partito alcuni anni fa – evidenzia il sindaco Nicola Fiorita – ha prodotto risultati importanti in termini non solo di fruizione e produzione di spettacoli, ma anche di attività di alta formazione che hanno offerto opportunità di crescita preziose per i nostri giovani talenti. Da questo punto vogliamo ripartire per elaborare nuovi obiettivi lungo un processo di condivisione che può essere ulteriormente migliorato e definito in tutti i suoi molteplici aspetti. L’obiettivo deve essere, infatti, quello di costruire insieme un polo culturale che metta insieme tutte le risorse e le professionalità espresse dal Politeama e dal Conservatorio – penso anche all’Accademia di Belle Arti e all’Università – consolidando così quello che è il ruolo guida del Capoluogo di Regione anche nell’ottica della “Grande Catanzaro”. “Lo si può fare unendo le forze – prosegue Fiorita – dal punto di vista della progettualità, per reperire finanziamenti regionali e nazionali, valorizzando i contenitori culturali presenti nel centro storico – come il Teatro, Palazzo Stella, il Complesso San Giovanni, l’ex Educandato – e coinvolgendo specialmente le nuove generazioni nello studio e nella partecipazione a concerti e spettacoli. A tal riguardo, la collaborazione del Tchaikovsky nell’ambito della programmazione della Fondazione Politeama è strategica per offrire una stagione sinfonica di alta qualità e per puntare alla scommessa, più volte accennata, dell’Orchestra stabile. Ripartiamo da questo ritrovato slancio per proiettarci con maggiore fiducia ed entusiasmo verso le prossime sfide”.