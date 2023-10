Confindustria, i giovani imprenditori cosentini promuovono la cultura del cambiamento

il convegno

COSENZA “Change: vincere nel mercato di oggi” è il tema dell’iniziativa dei Giovani Imprenditori di Confindustria Cosenza, svolta ed organizzata in collaborazione con l’Osm partner Cosenza, per approfondire le tematiche riguardanti l’attenzione alla crescita manageriale e l’importanza della formazione per le aziende ed il territorio. L’illustrazione di casi di aziende di successo che hanno utilizzato i momenti di crisi per innovare strategie creando nuove opportunità ha aperto il seminario ad un confronto stimolante tra i partecipanti.

Dopo i saluti del presidente di Confindustria Cosenza Giovan Battista Perciaccante, ha introdotto i lavori Giorgio Franzese, presidente Giovani Imprenditori Confindustria Cosenza. Sono intervenuti Massimiliano Bozzo, Business Analyst Osm Partner che ha parlato di come affrontare il cambiamento partendo dalle cause interne, Baldassare Pipitone, imprenditore e autore di libri di management Osm che ha offerto un contributo sulla moderna gestione del personale. Infine Anna Scorzo, Hr Specialist Osm Partner ha discusso di comunicazione efficace per attrarre clienti e collaboratori.



Partendo dalla teoria sull’evoluzione di Darwin secondo cui «non è la più forte delle specie che sopravvive, né la più intelligente, ma quella che si adatta meglio al cambiamento», l’intervento dei presidenti degli Industriali Perciaccante e del Gruppo dei Giovani Imprenditori Franzese ha voluto sottolineare «l’importanza di operare sempre con la logica della ricerca del miglioramento continuo nelle aziende, della necessità di esaltare il valore della formazione continua e del metodo del confronto all’interno della realtà imprenditoriale e con il contesto esterno per riuscire a sopravvivere in un mercato ed in una società in continua evoluzione». «Iniziative come questa – ha sottolineato il presidente di Confindustria Cosenza Giovan Battista Perciaccante – servono a restituire fiducia a chi si impegna tutti i giorni per offrire lavoro e distribuire ricchezza sul territorio e, attraverso il metodo del confronto, ad aiutarci ad individuare nuove alleanze e percorsi di crescita».