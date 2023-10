Intimidazione all’imprenditore Andrea Cusimano, Ferrara: «Notizia preoccupante»

la solidarietà

CATANZARO – «Appare preoccupante il rapido susseguirsi di notizie di attentati e intimidazioni ad aziende del Catanzarese. L’ultimo episodio in ordine di tempo, le due cartucce di fucile lasciate davanti casa dell’imprenditore Andrea Cusimano, giunge a pochi giorni di distanza dall’attentato ad una ditta edile e riporta tristemente al centro dell’attenzione il tentativo della criminalità di alzare il tiro, di far pesare la propria presenza». È quanto afferma in una nota il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara.

«Unindustria Calabria – continua Ferrara – nell’esprimere profonda solidarietà e vicinanza agli imprenditori coinvolti, alle loro famiglie e ai dipendenti stigmatizza con forza gli atti di violenza e intimidazione perpetrati ai danni di un’intera comunità d’impresa le cui ricadute si estendono all’intero territorio. Sono certo, però, che non mancherà grande attenzione da parte delle Forze dell’Ordine e dell’Autorità Giudiziaria così da assicurare alla giustizia i responsabili di tali vili azioni criminose».