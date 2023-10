Rete fognaria abusiva nel Crotonese, nei guai due persone

I controlli

CASTELSILANO Avevano realizzato una rete fognaria abusiva inquinando i terreni circostanti. Per questo motivo due persone, un 71enne e un 47enne, sono state denunciate a Castelsilano per abusivismo edilizio. A scoprire l’abuso i carabinieri della stazione di Caccuri.

In particolare i militari, nel corso di un controllo ad un fabbricato sito nel Comune di Castelsilano, hanno riscontrato come il proprietario dell’edificio assieme all’inquilino aveva creato in un terreno adiacente una rete di scarichi fognari senza le previste autorizzazioni che, in violazione delle norme di legge sia edilizie che sanitarie causavano gravi danni ambientali nel territorio circostante.

Al termine degli accertamenti, i militari hanno posto sotto sequestro preventivo l’intero impianto fognario abusivo.