Processo a Mimmo Lucano, oggi la sentenza in Appello

“Xenia”

REGGIO CALABRIA E’ attesa per il pomeriggio di oggi la sentenza d’appello per Mimmo Lucano e altri 17 imputati nel processo “Xenia” che vede imputato l’ex sindaco di Riace condannato in primo grado dal Tribunale di Locri a 13 anni e 2 mesi di reclusione e 700 mila euro di risarcimento per i presunti illeciti nella gestione dei migranti quando era sindaco del centro della Locride.

Lo scorso 20 settembre si sono tenute davanti alla Corte d’Appello di Reggio Calabria le arringhe difensive degli avvocati dell’ex sindaco di Riace, Giuliano Pisapia e Andrea Daqua, per chiedere di ribaltare la sentenza di primo grado del Tribunale di Locri. La Procura generale di Reggio Calabria ha invece chiesto la condanna di Lucano a 10 anni e 5 mesi di reclusione per reati che vanno dal peculato alla truffa, all’associazione a delinquere, altre 15 condanne e due assoluzioni. Lucano, il 20 settembre scorso, in una lettera fatta consegnare dai suoi legali ai giudici della Corte d’appello di Reggio Calabria che lo dovranno giudicare, ha scritto: «Come tutti gli esseri umani posso aver commesso degli errori ma ho sempre agito con l’obiettivo e la volontà di aiutare i più deboli e di contribuire all’accoglienza e all’integrazione di bambini, donne e uomini che fuggivano dalla fame, dalla guerra, dalle torture». (redazione@corrierecal.it)