Sequestrati ad Acquappesa 330 chili di alimenti non tracciati, multe per 19.000 euro a 5 ambulanti

i controlli

ACQUAPPESA Una serie di controlli effettuati nei confronti di alcuni venditori ambulanti che svolgono la loro attività ad Acquappesa, nell’area delle Terme Luigiane, hanno portato al sequestro di 330 chilogrammi di prodotti alimentari non tracciati. Nel corso degli stessi controlli sono stati sequestrati numerosi capi d’abbigliamento e prodotti di bigiotteria. L’attività conclusasi con i sequestri è stata svolta congiuntamente dai carabinieri di Guardia Piemontese, dai finanzieri della Tenenza di Cetraro, dalla Polizia locale di Acquappesa e dal personale dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza.

Sono state accertate violazioni per circa 19mila euro e sanzionati cinque venditori ambulanti: tre di loro non avevano installato dei misuratori elettronici previsti dalla legge.

Gli alimenti sequestrati, di buona qualità ed idonei al consumo, sono stati donati alle suore dell’associazione “Colonia San Benedetto” di Cetraro (foto).