Doris Lo Moro torna a parlare di politica. «Sento di poter dare ancora qualcosa»

l’anticipazione

LAMEZIA TERME Torna l’appuntamento settimanale con “Telesuonano”, il talk show di approfondimento in onda questa sera alle 21 sul canale 75 de “L’altro Corriere tv “. Ospite di Danilo Monteleone e Ugo Floro, Doris Lo Moro.

«Dalla politica ho avuto tanto, per questo oggi mi sento pronta a dare il mio libero contributo d’esperienza sia a Lamezia Terme che alla Regione». Doris Lo Moro torna a parlare (di politica) e lo fa con rinnovato entusiasmo e con lo sguardo proiettato al futuro «perché sento di poter dare ancora qualcosa».

Tante le esperienze vissute da protagonista nello scenario politico. Sindaco di Lamezia Terme per due mandati, e in periodi difficilissimi per la già terza città della Calabria, che però con lei seppe risollevarsi da quel pantano di reflui mafiosi e collusioni tra politica e malaffare in cui era sprofondata: «Opere pubbliche, patti territoriali, efficientamento della macchina comunale, rilancio area ex Sir e rapporto alla pari con il capoluogo di Regione. Sono solo alcune delle realizzazioni di una primavera che la gente ricorda ancora con piacere e questo mi rende orgogliosa».

Un operato che le valse un ruolo importante nel centrosinistra regionale e una elezione a suon di preferenze a Palazzo Campanella nel 2005 cui seguì la nomina ad assessore alla sanità del gabinetto Loiero. «Una patata bollente che nessuno voleva, neanche io, poi però si è rivelata una esperienza straordinaria». Da lì il grande salto in parlamento, poi il ritorno in magistratura e adesso il pensionamento cui in pochi, a dire il vero, credono. (redazione@corrierecal.it)