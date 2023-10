emergenza

BAGNARA Un terribile incendio sta devastando il territorio di Bagnara Calabria, in provincia di Reggio Calabria. Da quanto si apprende per domarlo stanno operando una ventina di uomini con dieci automezzi. In supporto stanno arrivando squadre dei Vigili del fuoco da tutta la provincia e dal Comando di viale Europa. Le fiamme minacciano il centro abitato e il cimitero.