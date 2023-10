Schillaci: «Università di Catanzaro risorsa per il Paese». Promossa la “Dulbecco”

sanità

CATANZARO Quella di Catanzaro è «un’università prestigiosa del Sud che dimostra che quando si investe sulla formazione e sulla ricerca si hanno risultati. Credo che investire sulla formazione, sulla ricerca e sui giovani come fa l’università e come fa molto bene in particolare questa università rappresenta un aspetto molto importante anche per il futuro di questa nazione». Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, alla celebrazione del 25esimo anniversario della nascita dell’Università di Catanzaro. Schillaci ha inoltre espresso un plauso per la nascita dell’azienda unica Dulbecco frutto della fusione del Mater Domini e dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro: «Io credo che un Policlinico universitario che mette insieme le novità provenienti dalla ricerca scientifica, dalla ricerca medica e biomedica e sono portate al letto del paziente sia fondamentale per poter offrire ai pazienti le terapie e gli ultimi aggiornamenti. Un matrimonio utile soprattutto per i cittadini e per gli ammalati».

«In Calabria impulso per la sanità dopo anni di sofferenza»

Schillaci ha poi ha fatto un punto complessivo sulla sanità in Calabria: «C’è stato un nuovo impulso dopo tanti anni di sofferenza. Sta andando la Calabria nella direzione giusta di ammodernare il sistema, ora ci sono da impiegare bene i fondi del Pnrr per potenziare due aspetti fondamentali, che sono fondamentali non solo per la Calabria ma per tutta l’Italia, che sono la medicina territoriale e poi soprattutto la telemedicina. Io credo nella telemedicina, nella digitalizzazione della medicina lo strumento per superare le tante, troppe diseguaglianze non solo tra Nord e Sud ma anche – ha rilevato il ministro – fra grandi città e piccoli centri». Infine sugli investimenti nell’edilizia sanitaria calabrese, Schillaci ha confermato la disponibilità del ministero a inquadrare gli investimenti ex articolo 20.

Alla celebrazione del 25esimo anniversario dell’Umg, moderate dal direttore del Corriere della Calabria Paola Militano, partecipano tra gli altri il rettore uscente Giovambattista De Sarro, il rettore entrante Giovanni Cuda, l’ex rettore Aldo Quattrone, il rettore Unical Nicola Leone, il rettore della Mediterranea Giuseppe Zimbalatti, il presidente della Regione Roberto Occhiuto e il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, monsignor Claudio Maniago, arcivescovo di Catanzaro. (c. a.)