Comunali 2023, il voto a Nocera, Simeri e Rosarno – LIVE

I dati

CATANZARO Erano tre i Comuni calabresi chiamati al voto nel turno delle amministrative che si è svolto tra domenica 22 e lunedì 23 ottobre. In particolare si tratta di Nocera Terinese e Simeri Crichi, in provincia di Catanzaro, Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. Comuni che erano stati sciolti per infiltrazioni mafiose e attualmente gestiti da commissioni prefettizie. Alle 15 si sono chiuse le urne ed ecco i risultati:



A Nocera Terinese in corsa erano Saverio Russo con la lista “Liberi di Scegliere”, Sonia Rocca (Rinascita per Nocera) e Antonio Macchione (Progetto Nocera-Insieme per il futuroa). Al termine dell’operazioni di voto si è registrato un flusso di votanti pari al 58,84%, alle passate competizioni elettorali quel dato era al 62,39%.

A Simeri Crichi la sfida era tra Luigi Talarico (Uniti per Simeri Crichi), Davide Zicchinella (Cambiamo Simeri Crichi) e Giuseppe Canistrà (Simeri Crichi nel cuore). Nel comune del Catanzarese ad andare alle urne è stato il 75,06% contro l’81,04% delle precedenti competizioni. Ad oltre la metà dello spoglio ad essere in vantaggio nella corsa è Zicchinella, seguito da Canistrà.

Anche a Rosarno a sfidarsi erano tre candidati sindaco: Cosma Ferrarini (Progetto Rosarno bene comune), Pasquale Cutrì (Obiettivo Rosarno) e Michele Filippo Italiano (Rosarno prima di tutto). Qui gli elettori che sono andati alle urne sono stati il 54,59% contro il 62,97% delle passate elezioni.

Nel comune della Piana, ad oltre la metà dello spoglio è in vantaggio Pasquale Cutrì. Il medico in pensione era appoggiato di fatto da Forza Italia anche se lo schieramento era civico.