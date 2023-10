Terzo corso di laurea in Medicina all’Umg di Catanzaro. La proposta al comitato regionale

il piano

CATANZARO È prevista per la giornata di domani, martedì 24 ottobre, la seduta del Comitato Regionale Università Calabresi (CoRUC). All’ordine del giorno la proposta del rettore uscente, Giovambattista De Sarro, di istituzione dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Infermieristica e Fisioterapia con sede amministrativa presso l’Università “Link Campus University”, in collaborazione con l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro e con sede didattica a Crotone. Una proposta molto importante per il futuro e le prospettive dell’ateneo catanzarese, con l’attivazione di un terzo corso di medicina, quello di laurea interateneo in Medicina, Infermieristica e Fisioterapia con la “Link Campus University”. Un decreto d’urgenza che ha anche bypassato il Cda e il senato accademico, ma difesa proprio da De Sarro. «Non c’è nessun colpo di mano – ha detto a Gazzetta del Sud – ma dobbiamo capire se questa procedura verrà conclusa o no perché altrimenti noi i docenti li utilizziamo in altre attività. Attivare un corso interateneo, dunque con la formazione fatta da noi, è un aspetto che dovrebbe rassicurare tutti». Il rettore dell’Umg ammette di aver accelerato la pratica «per portare la pratica al Coruc nei tempi utili» ma, spiega ancora a Gazzetta del Sud «ho consultato il Senato accademico e il Cda, sono tranquillo perché c’è una condivisione di fondo».