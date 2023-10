Tajani a Occhiuto: «Continueremo a difendere la Calabria e il porto di Gioia Tauro»

la mobilitazione

CATANZARO «Continueremo a difendere la Calabria e il porto di Gioia Tauro». Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un incontro con il presidente della Regione Roberto Occhiuto: è lo stesso Occhiuto a renderlo noto con una storia su Instagram nella quale con Tajani ha discusso della direttiva Ue sulle emissioni che rischia di compromettere il futuro del porto di Gioia Tauro. «Per noi sarebbe un disastro», è stato il commento di Occhiuto. «Il porto di Gioia Tauro – ha proseguito Tajani – è fondamentale per tutto il paese, stiamo lavorando per fare l’hub energetico del Sud e senza Gioia Tauro al massimo dell’efficienza non si può realizzare. Quindi assolutamente dobbiamo fare in modo che sia tutelato attraverso l’attività, l’Ets è fondamentale. Anche in Parlamento europeo ci impegneremo, lo diremo a tutti i nostri deputati, io continuerò a fare la mia parte: ho posto il problema a livello di Commissione europea alla presidente Von Der Layen, all’Alto Rappresentante Borrell – c’erano tanti primi ministri – al Global Gateway a Bruxelles parlando a nome del governo italiano. Speriamo di raggiungere gli obiettivi. Comunque – ha concluso Tajani – continueremo a difendere la Calabria e il porto di Gioia Tauro». (c. a.)