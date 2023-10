Serie B, finisce in parità tra Spezia e Cosenza

il match

LA SPEZIA Dopo la sconfitta contro la Sampdoria, il Cosenza impatta sul punteggio di 0-0 contro lo Spezia, match che segna il ritorno allo stadio Picco, chiuso da giugno per lavori di ammodernamento. Rossoblù sempre temibili nelle ripartenze. Provano a partire forte gli uomini di Alvini, ma sono gli ospiti a farsi pericolosi. È Forte ad andare vicino al gol in un paio di occasioni, nella seconda Dragowski risponde bene in uscita. Dall’altra parte Antonucci spreca un paio di ghiotte occasioni, ma è soprattutto lo Spezia a crescere nel finale di tempo e a sfiorare in gol in un paio di occasioni, l’ultima clamorosa con Reca. Nella ripresa il canovaccio non cambia di molto, Spezia volenteroso ma poco concreto in attacco e ospiti pericolosi in qualche occasione. Emozioni condensate nel finale, con Venturi che colpisce il palo su azione d’angolo, sul rovesciamento di fronte, Serpe colpisce di testa ma Micai ci mette una pezza, poi Amian da ottima posizione spara alto. Finisce 0-0, con qualche rammarico per i padroni di casa.