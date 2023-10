Avviati i lavori alla statua del Redentore sul Montalto

l’intervento

REGGIO CALABRIA Avviati i lavori al Redentore sul Montalto, che insieme ad altre 18 statue, furono volute dall’allora Papa Leone XIII per commemorare i 19 secoli trascorsi dall’avvento di Cristo. Da oltre 40 anni l’Associazione “Amici di Montalto” promuove iniziative, si prende cura della vetta e della Statua segnalando criticità e curando il sito con interventi di pulizia e di controllo costante. «Quest’estate – scrive l’autore Alfonso Picone Chiodo – avevo rilanciato l’allarme dell’Associazione Amici di Montalto circa il grave deterioramento del basamento che dal 1975 regge la statua del Redentore su Montalto e quindi il rischio di crolli. La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio aveva risposto prontamente stanziando una somma per intervenire mettendo in sicurezza un’opera fortemente identitaria. Finalmente i lavori sono stati avviati e sono anche a buon punto. Ecco le immagini per le quali ringrazio Saverio Gerardis».