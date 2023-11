Cosenza, solo un pareggio contro il Feralpisalò: 1-1

serie b

COSENZA Finisce in parità con il punteggio di 1-1 il match tra Cosenza e la Feralpisalò. Dopo un inizio lento, i silani passano al 19′: punizione del solito Calò da destra e preciso colpo di testa del difensore Venturi, al suo secondo centro in campionato. Al 23′ pareggia Compagnoni, ma è fuorigioco come rilevato dal guardalinee e confermato dalla revisione del Var. I rossoblù vanno poi vicini al raddoppio con Florenzi (due volte), Meroni e Forte. In avvio di ripresa gli ospiti sono più vivaci. Al 3′ Zennaro viene fermato in extremis in area da Meroni, poi Forte per i rossoblù prova di tacco mettendo sul fondo. Il pari arriva al 17′ con il nuovo entrato Butic, dopo un primo salvataggio sulla linea di Florenzi su tiro di Tonetto. I cambi nei calabresi non migliorano le cose e anzi la Feralpisalò va vicina al sorpasso al 34′ con Hergheligu che colpisce la traversa.