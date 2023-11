Falerna, in auto con oltre 5 kg di cocaina: disposti i domiciliari

la misura

LAMEZIA TERME Sono stati disposti gli arresti domiciliari per Angelo Mario Nociti, classe ’65 originario di San Lorenzo del Vallo (Cs), fermato dai finanzieri della Compagnia pronto impiego di Lamezia Terme, sull’Autostrada A2 allo svincolo di Falerna e trovato in possesso di oltre 5,5 kg di cocaina. Al termine dell’udienza di convalida, infatti, il gip del Tribunale di Lamezia Terme Riccio ha disposto la misura degli arresti domiciliari. Nociti è assistito dagli avvocati Lucio Canzoniere del foro di Lamezia Terme e Carlo Esbardo del foro di Castrovillari. Secondo i finanzieri, la droga, opportunamente ‘tagliata’ e confezionata in dosi, avrebbe fruttato almeno un milione e trecentomila euro.