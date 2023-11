Si getta a mare e muore, tragedia nel Tirreno cosentino

La tragedia

BELMONTE CALABRO È stato rinvenuto il corpo del 53enne disperso in mare tra Belmonte Calabro ed Amantea. Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di lunedì, quando l’uomo nonostante il mare fosse in tempesta, si era tuffato nel tratto di costa davanti gli scogli d’Isca.

A lanciare l’allarme la moglie del 53enne, cittadino di Belmonte ma emigrato da diversi anni all’estero, che non vedendo riemergere il marito dalle onde ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Le ricerche, scattate subito dopo la segnalazione, non avevano portato alcun risultato. Attività portate avanti fin nella serata dai mezzi dalla Capitaneria di Porto con l’ausilio anche di due elicotteri di cui uno delle Fiamme Gialle.

Fino al ritrovamento del cadavere dell’uomo stamane sulla battigia a Belmonte Calabro non distante dal luogo della tragedia. (rds)